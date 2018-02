'Goed om iemand in het IOC hebben'

,,Het is goed om daar iemand in te hebben'', zei de premier, die aangaf dat hij daar geen invloed op heeft. ,,Het is iets waar het IOC zelf over gaat. Het is niet zoals in Europa. Dat elk land automatisch in de Europese Raad zit. Het is niet zo dat wij iemand kunnen voordragen. Het IOC zelf besluit om iemand te benaderen en te vragen voor het IOC.''



Rutte gaat zaterdag in Gangneung naar schaatsen en shorttrack kijken. De minister-president hoopt de eerste medailles van TeamNL te mogen vieren. De doelstelling van chef de mission Jeroen Bijl is om uiteindelijk uit te komen op vijftien medailles. Rutte: ,,Ik heb besloten mij de komende twee weken volledig op één lijn te plaatsen met de chef de mission. Dus hij en ik zijn het in alles eens. En ook als we het niet eens zijn, zijn we het in alles eens.''