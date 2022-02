Gouden Irene Schouten schittert bij huldiging: ‘Dit was echt het toppunt’

Blog Één besmetting in hotel AD-equi­pe: ‘Zelfs de frisse buiten­lucht wordt om de haverklap ontsmet’

De coronamaatregelen in Peking leken al strikter dan strikt en over de top, maar nu er één persoon positief heeft getest in het hotel van de AD-equipe, blijken de Chinezen nog een paar stappen verder te kunnen gaan om coronaverspreiding tegen te gaan. Wandelen is op eigen risico. En in je eentje de fitnesszaal in mag tot nader order niet meer.

4 februari