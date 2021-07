Handbalsters niet langer ongeslagen na boeiend gevecht met Noorwegen: ‘Iets te veel foutjes gemaakt’

Noorwegen had lange tijd de leiding, maar de Nederlandse handbalsters kwamen bij 20-20 langszij. Tot 25-25 ging het gelijk op, maar Noorwegen maakte in het slot het verschil. Inger Smits maakte zeven doelpunten voor Nederland en Danick Snelder vijf. ,,In eerste instantie is het balen dat je verliest, want je hebt heel goede dingen laten zien", zei Smits tegenover de NOS. ,,Maar we hebben ons nu echt kunnen meten met de top, want daar behoort Noorwegen toe. We kunnen concluderen dat we dichtbij zijn.”



In de slotfase ging het alsnog mis voor Nederland, dat één keer op voorsprong had gestaan in het boeiende handbalgevecht. ,,We hebben iets te veel foutjes gemaakt. Hierdoor krijgen we te makkelijk een doelpunt tegen", concludeerde Smits.



Ook doelvrouw Tess Wester keek met een goed gevoel terug op de wedstrijd ondanks de nederlaag. ,,We laten dit toernooi een goed niveau zien. Ook deze wedstrijd speelden we goed, maar Noorwegen had net het geluk met terugkomende ballen en ballen die er bij ons net niet ingingen", zei Wester bij de NOS.