Handboogschutters in kwartfinales Spelen tegen Groot-Brittannië

Remy Bonjasky naar Tokio, maar vliegt meteen terug: ‘Heel gek dat sporters niets van Japan zien’

25 juli Remy Bonjasky stapt vandaag in het vliegtuig naar Tokio, de stad waar hij in zijn leven zo vaak kwam. Echter zal hij nu weinig van de Japanse stad zien. Bij aankomst vliegt hij gelijk weer terug naar Nederland en gaat in gesprek met een olympiër voor wie de Olympische Spelen erop zit. ,,Ik vind dat de sporters eigenlijk nog een keer verplicht terug moeten naar Tokio.”