Handenschud-rel in schermland: IOC biedt Oekraïense plek op Spelen, schermbond draait diskwalificatie Charlan terug

UpdateHet stormt in schermland. Donderdag werd de Oekraïense Olga Charlan gediskwalificeerd omdat zij de hand van haar Russische tegenstandster weigerde te schudden. Een dag later garandeerde het Internationaal Olympisch Comité (IOC) haar al wel een plek op de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. En nu, ook op vrijdag, betuigt toch ook de Internationale schermbond (FIE) spijt. De bond past regels op het WK aan: handen schudden hoeft niet meer. Ook is de diskwalificatie van Charlan teruggedraaid.

De actie van de FIE volgt op een verrassende actie van IOC-baas Thomas Bach. Hij schreef Charlan - viervoudig wereldkampioen op het onderdeel sabel en viervoudig winnaar van een olympische medaille - vandaag een brief na haar diskwalificatie van het WK een dag eerder. In het schrijven spreekt Bach, zelf een voormalig schermer, van een ‘unieke uitzondering’ die hij maakt om de Oekraïense toch een plek in Parijs te gunnen. ‘Het is indrukwekkend om te zien hoe je met deze moeilijke situatie omgaat’, schrijft Bach, daarbij verwijzend naar de oorlog in Oekraïne. Charlan deelde de brief daarna op haar Instagramaccount.

Een dag eerder waren op het WK Schermen in Milaan plots alle schijnwerpers op Charlan (32) en haar Russische tegenstandster Anna Smirnova gericht. De Oekraïense won hun onderlinge wedstrijd, maar weigerde na afloop de hand van de Russische te schudden. In plaats daarvan tikte ze alleen de sabel van Smirnova aan met haar eigen ijzer. De Russische bleef uit protest een klein uur zitten op het speelveld. Charlan werd gediskwalificeerd vanwege haar actie, maar blijft achter haar keuze staan. ,,Mijn land en familie zijn belangrijker dan medailles”, zei ze gisteren in een reactie.

En toen ze werd gevraag naar het mogelijke missen van de Olympische Spelen in Parijs door haar actie, zei ze: ,,Ik kón haar hand gewoon niet schudden, ik hoop dat mensen dat op een dag zullen begrijpen.’’

De Russische Anna Smirnova bleef gisteren 50 minuten lang uit protest op de schermbaan zitten. Eerst op de grond, later op een stoel.

‘Sensitiviteit’

Hoewel de jury in Milaan begrip leek te hebben voor het standpunt van Charlan, werd ze toch gediskwalificeerd. Toen greep de allerhoogste sportbaas in. Gisteren gaf de IOC al aan dat sportbonden ‘sensitiviteit’ moeten tonen als het gaat om het omgaan met situaties tussen Oekraïense sporters en neutrale atleten uit Rusland, daarmee vooruitlopend op een tik op de vingers van de internationale schermbond FIE.

Vrijdag schreef Bach Charlan een brief en erkent daarin ‘de achtbaan aan emoties en gevoelens’ waarin ze moet zitten door de oorlog waarin haar land verkeert. Hij zegt haar een plek op de Spelen toe als het Charlan niet lukt om zich de komende maanden te plaatsen.

De atlete reageert zelf via Instagram: ‘Ik wist dat ik een risico nam, maar ik had niet verwacht dat dit de hele Oekraïense maatschappij zou activeren en dat iedereen met mij zou meevechten. Wat nu gebeurt is zeker historisch. Het is iets ongelooflijks.’

Het hoofd van het Russisch Olympisch Comité, Stanislav Pozdniakov, reageerde dan weer verbolgen. Hij oordeelde dat de Olympische beweging ‘handelt in het belang’ van Oekraïne.

Olga Charlan.

Diskwalificatie teruggedraaid

Maar daarbij blijft het niet voor de Oekraïense schermster. Vrijdagavond maakte de internationale schermbond FIE bekend, dat na ‘goed overleg’ met het IOC is besloten om de diskwalificatie van Charlan terug te draaien. Daardoor kan ze op het WK in Milaan toch gewoon meedoen aan de wedstrijden van de landenteams en worden de teams, die op het WK veel punten kunnen verdienen voor plaatsing voor de Spelen, niet de dupe van haar uitsluiting.

Daarnaast heeft de FIE ook haar regels aangepast, gaf Bruno Gares, lid van het Uitvoerend Comité van de FIE, aan tijdens een persconferentie. Een handdruk geven aan je tegenstander is niet langer verplicht. Eerder was dit wel het geval, met een mogelijke diskwalificatie dus als uiterste sanctie.