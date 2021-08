Hassan verrast zichzelf met gouden plak: ‘Ik had pijn en was een beetje moe’

Hassan ging vanochtend in haar serie op de 1500 meter namelijk nog hard onderuit, maar het weerhield haar er niet van om als eerste over de finishstreep te komen. Enkele uren later veroverde ze een gouden plak op de vijf kilometer. ,,Ik kan dit niet geloven’’, stamelde ze voor de camera van de NOS. ,,Na wat er deze ochtend is gebeurd, had ik dit niet meer verwacht.’’

Hassan zette kort na de race de knop om en focuste zich volledig op de 5000 meter. ,,Ik had een beetje pijn, was super moe... Maar ik dacht: het is gebeurd, ik moet weer door. Ik heb een stuk of twintig koppen koffie gedronken om rustig te worden. Nu kan ik waarschijnlijk voorlopig niet meer slapen, maar dat maakt niet uit.’’

Met een gouden plak kwam haar droom uit. ,,Wauw, ik ben zo dankbaar dat ik Olympisch kampioen ben. Het kostte me veel energie, maar ik ben heel blij.’’ In de laatste ronde deed ze er nog een tandje bij om de concurrenten achter zich te laten. ,,Dit was de sprint van mijn leven.’’ Hassan kwam na een tijd van 14.36,79 als eerste over de streep en is daarmee de vierde Nederlandse met een Olympische atletiekmedaille.

Of het niet te veel wordt, met ook nog de 10.000 meter? ,,Ik heb mijn hart gevolgd, maar toen ik viel en weer was opgestaan dacht ik: die 5000 meter kan ik vergeten.” Hassan is de vierde Nederlandse atleet ooit met een individuele gouden medaille op de Olympische Spelen. Ook Ellen van Langen (800m, 1992), Ria Stalman (discuswerpen, 1984) en Fanny Blankers-Koen (100m, 200m, 80m horden, 1948) kregen dat voor elkaar.

