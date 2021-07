Het succes van Dumoulin kent vele vaders: ‘Hup Tom Hup’

Oh Oh TokioOnze olympische debutanten Arjan Schouten en Pim Bijl delen dagelijks hun verbazing over deze bijzondere Spelen in een heen-en-weer-gesprek.

Ha Pim,



Eindelijk goud bij dat wielrennen. Mocht ook wel, hè. Na al dat geblunder. Leuk voor je. Ik dacht: ik ga even een ochtendje bij het roeien kijken. Meteen vier plakken in anderhalf uur. Je moet zelf ook een beetje pieken hier, hè. Journalistiek is ook topsport.

Wel leuk hoe dat gaat, trouwens, hier aan de waterkant in Japan. Paraderen er opeens van alle kanten Nederlandse atleten met medailles om hun nek, door die mixed-zone. Lopendebandwerk was het. Ik kwam een Formule 1-collega tegen uit Engeland die behoorlijk onder de indruk was van al dat Nederlandse roeigeweld. Meneer wilde weten wat de ‘Dutch difference’ is. Ik moest het antwoord schuldig blijven en vroeg het daarna aan de mannen en vrouwen zelf.

Het bleek vooral om beestachtig hard trainen te gaan. Spartaans hard. Tot de grens. En als je eenmaal weet waar die grens ligt, zoek je die steeds op, om er net even weg van te blijven. Vond ik een fijne quote. Al heb ik geen idee of -ie ook daadwerkelijk de krant haalt, want het aanbod was reuze. Oneerlijk eigenlijk. Zo win je vier dagen lang amper medailles, vallen ze vervolgens als rijpe appelen van de boom.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten pakte het goud in de individuele tijdrit. © Pim Ras Fotografie

Kranttechnisch moet daar wel wat beter over nagedacht worden, over drie jaar in Parijs. Alle roei-onderdelen verspreid over twee weken. Schrijven wij elkaar ook niet de krant uit.

Groeten,

Arjan

Hey Arjan,

Sjeumig. Vier roeimedailles in anderhalf uur. Ongetwijfeld goed om het olympische chagrijn op de sociale media de kop in te drukken en voor de medaillespiegel enzovoorts, maar het maakt de kans wel bijzonder klein dat tussen deze roeiers een nieuwe Nico Rienks of een Ronald Florijn is opgestaan. Van die namen die ruim drie decennia later nog altijd in het collectieve geheugen van sportminnend Nederland gekerfd staan.

Ik schrijf je dit keer overigens met de laptop op schoot. We zijn op de terugweg vanuit Fuji en ik zit op de achterbank. Collega Hidde heeft zojuist Spinvis aangevraagd. Fotograaf Pim bekijkt nogmaals zijn vangst, als we niet oppassen geven we elkaar een elleboogstoot. En elke keer als we een drempel over rijden, verschijnen er onherroepelijk de meest ongewenste letters in dit stukje proza. Dus: topsport, absoluut.

Volledig scherm Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers hebben in de dubbelvier de olympische titel te pakken. © ANP

Het was de laatste van drie topdagen op het autocircuit van Fuji Speedway, dat deze Spelen een uitstekend wielerdecor is gebleken, met op de slotdag dus óók succes in het oranje-kamp. Buiten het strenge Tokio waren zelfs plukjes Japanse toeschouwers aanwezig. Die begrepen er over het algemeen geen reet van, wat een zeer grappig bijeffect had: iedere zwaar teleurgestelde tijdrijder kon op een uitzinnig welkom bij de finish rekenen.

Twee Japanse vrouwen stonden na het zilver van Dumoulin tegen het hek gedrukt met een roodwitblauw ‘Hup Tom Hup’ bordje. Zo zie je maar: het succes van onze teruggekeerde wielerzoon kent vele vaders.

Groet,

Pim

