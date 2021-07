Hitte in Tokio teistert handboogschutters: Russische zakt in elkaar

Met temperaturen die vandaag in Tokio opliepen tot ongeveer 35 graden hadden de sporters het op Dag 1 van de Olympische Spelen niet gemakkelijk. Bij het handboogschieten was de hitte zelfs een stevige opponent.

Tijdens de kwalificatie voor de vrouwen, in de Japanse ochtend, zakte de Russische schutster Svetlana Gomboeva na de laatste pijl op het veld in elkaar. Ze kreeg medische assistentie, werd gekoeld met ijs en moest met een brancard worden afgevoerd. ,,We hopen dat het oké is”, zei de Russische bondscoach Stanislav Popov. ,,Hier was ze namelijk niet tegen bestand. Vooral de hoge luchtvochtigheid heeft haar genekt. We hebben in Wladiwostok onder dezelfde temperaturen getraind, maar toen zat er veel minder vocht in de lucht.”

De Nederlandse handboogschutster Gabriela Schloesser-Bayardo, geboren in Mexico, had naar eigen zeggen weinig last van de hitte. ,,Het was Mexicaans weer”, zei ze lachend. ,,Ik ben dit wel gewend, ik ben groot geworden in deze omstandigheden.”



Collega Alice Ingley uit Australië had een simpel advies: ,,Draag een koelvest, drink heel veel water en slushies, gebruik een parasol en probeer zoveel mogelijk uit de zon te blijven.”

Volledig scherm Een vrijwilliger bij het handboogschieten zwaait vanwege de hitte met een petje. © REUTERS

Schloesser-Bayardo zette in de kwalificatie de twintigste score neer. Ze kwam met 72 pijlen tot een totaal van 652. Ze schoot de pijl 23 keer in de 10, de maximale score. De 27-jarige atlete kwam op de Spelen van Rio 2016 nog voor Mexico uit. Bayardo kreeg in die tijd een relatie met handboogschutter Mike Schloesser en verhuisde enkele jaren geleden naar Limburg. Ze deed een inburgeringscursus en kreeg een Nederlands paspoort. Ze doet nu onder de naam Schloesser voor Oranje mee aan de Spelen.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar onder meer al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De handboogschutster komt volgende week vrijdag in actie in de knock-outfase van de individuele wedstrijd. Zaterdag doet ze met Sjef van den Berg, Steve Wijler of Gijs Broeksma mee aan de gemengde landenwedstrijd. Een medaille is dan het doel. ,,Ik hoop dat de jongens goed gaan schieten, ik zie wel wie het wordt. ‘I hope for the best’. We gaan voor een medaille”, aldus Schloesser, die later op vrijdag na de kwalificatie van de mannen weet met wie ze gaat schieten. De Nederlander met de hoogste score mag in de gemende landenwedstrijd uitkomen.

Volledig scherm Tokyo 2020 Olympics - Archery - Women's Individual - Ranking Round - Yumenoshima Archery Field, Tokyo, Japan - July 23, 2021. Rihab El Walid of Tunisia in action REUTERS/Clodagh Kilcoyne © REUTERS Schloesser had tussen het schieten door via WhatsApp regelmatig contact met haar man, die op het niet-olympische onderdeel compound tot de wereldtop behoort. Mike Schloesser keek thuis in Limburg mee naar de verrichtingen van zijn vrouw. ,,Een paar rondjes gingen niet zo goed, maar ik kreeg toen positieve berichten van Mike. Vamos, appte hij. Daar kreeg ik nieuwe energie van. Ik train normaal gesproken iedere dag met Mike. Hij is mijn alles: mijn coach, mijn man en de vader van mijn hond.”



Drie Koreaanse vrouwen zetten de hoogste totaalscores neer, An San schoot met 680 punten zelfs een olympisch record.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.