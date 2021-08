Hockeysters heersen ook in finale en pakken vierde olympische titel

Nederland kwam de eindstrijd in als torenhoog favoriet. De ploeg van Alyson Annan won sinds die beruchte verloren finale in Rio alles wat er te winnen viel, enkel de vierde olympische titel moest nog veroverd worden. Desondanks wisten de Oranje Dames dat ze op hun hoede moesten zijn want uitgerekend Argentinië, nog nooit olympisch kampioen, was begin vorig jaar het laatste team dat van ze had weten te winnen.

Het Zuid-Amerikaanse tegengas was van korte duur, want Oranje nam de finale vervolgens stevig in handen. Het ging nadrukkelijker op zoek naar de 1-0 en vond die toen Frédérique Matla met een lage sleep de Argentijnse keeper leek te verschalken, maar uit de herhaling bleek dat Margot van Geffen er nog net haar stick tegen had gekregen. Hoe dan ook was de voorsprong een feit, een voorsprong die niet veel later alweer verdubbeld werd door Van Maasakker. Wederom uit een strafcorner, was Nederland ditmaal trefzeker met een variant. Enkele minuten later herhaalde Oranje het kunstje nog eens. Stopvrouw Van Geffen legde de bal af naar links, waar Van Maasakker klaarstond om laag en hard raak te knallen. Daarmee was het laatste doelpunt van de eerste helft echter nog niet gemaakt, want op de zoemer deed Argentinië wat terug. Hoe anders dan via een strafcorner: 3-1.