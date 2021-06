Honkballers vechten in Mexico voor laatste kans op Olympische Spelen

Het OKT had eigenlijk al lang gespeeld moeten zijn, maar meerdere keren gooide de coronapandemie roet in het eten. Het toernooi zou in Taiwan afgewerkt worden, maar het gastland besloot de organisatie uit handen te geven vanwege een stijging in het aantal besmettingen. Niet veel later volgde zelfs een definitieve afmelding van deelname aan het OKT en Australië volgde het voorbeeld van Taiwan.