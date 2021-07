Horrorscenario voor olympiërs: gevaccineerd, en toch positief

Door Pim Bijl en Rik Spekenbrink



Iemand uit turnploeg heeft dus positief getest. Hoe groot zijn de gevolgen?

Vooralsnog kan het meevallen. Het coronageval werd donderdagavond bekend gemaakt. Het is niet bekend of het om een sporter gaat of om een coach of begeleider. De atleten trainden gisteren, ondanks hun isolatie, wel individueel in Heerenveen. Vooralsnog reist de turnequipe zondag gewoon naar Tokio. De hele ploeg werd gisteren opnieuw getest, de hoop is dat de positief geteste persoon alsnog twee keer negatief test en zondag kan vliegen. Bijvoorbeeld omdat er sprake was van een ‘vals positieve’ test, of omdat maar weinig virusdeeltjes aanwezig waren.



De ploeg is uit voorzorg in quarantaine gegaan. Volgens het RIVM hoeft iemand die volledig gevaccineerd is dat niet meer te doen na in contact te zijn geweest met een positief geval. Dat geldt voor het hele team. Maar er wordt uiteraard geen risico genomen. Meteen in het openingsweekeinde hebben alle turners hun kwalificatiewedstrijd.