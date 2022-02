Huilende Adriana Jelinkova sliep niet voor reuzenslalom: ‘Paniekaanvallen en een lijf vol stress’

Jelinkova heeft niet de gelukkigste tijd achter zich liggen. In januari 2021 scheurde ze haar kruisband, precies een dag nadat ze zich had gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Eenmaal hersteld, afgelopen november, werd ze bij haar rentree gehinderd door corona. In januari liep ze tegen het virus op.

En nu in Peking, vlak voor haar olympische debuut, bleek bij één van de dagelijkse testen dat haar zogeheten CT-waarden te hoog waren. ,,In ieder geval voor Chinese begrippen, blijkbaar. Ik moest een nieuwe test doen, die was negatief, maar ik wist pas vanochtend dat ik mocht starten”, zei een huilende Jelinkova bij de NOS.

Quote Het waren heel lastige dagen Adriana Jelinkova

In het slotdeel van de reuzenslalom mistte Jelinkova een poortje. Ze maakte daardoor geen aanspraak om later vanmiddag aan de tweede run mee te doen. ,,Ik had een lijf vol stress, zoiets heb ik nog nooit ervaren”, zei de in Tsjechische geboren skiester, die op jonge leeftijd van Oegstgeest naar Oostenrijk verhuisde voor haar sport.

,,Ik had paniekaanvallen en heb niet geslapen. Het was moeilijk om me te kunnen focussen, ik heb ook niet kunnen inskiën. Maar ik ben toch wel trots dat ik ben gestart. Het waren heel lastige dagen. Ik heb hier enorm hard naartoe gewerkt.”

Jelinkova doet woensdag nog mee aan de slalom.

