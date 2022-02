‘IJskoningin’ Ireen Wüst gaat de wereld over met historische prestatie: ‘De koningin van het schaatsen!’

‘Zij is de koningin van het schaatsen!’ Dat is de bondige maar kraakheldere conclusie van BILD. ‘Ireen Wüst won haar zesde olympische goud en ze klimt naar de vierde plaats op de lijst allertijden achter Marit Bjørgen, Ole-Einar Bjørndalen en Bjørn Daehlie’, zo schrijven de Duitsers. ‘Een indrukwekkend trackrecord voor degene die wordt beschouwd als de grootste in de schaatssport’, voegt BBC daaraan toe.

‘Indrukwekkende dominantie’, looft het Franse L’Équipe de Nederlandse schaatsster. ‘Een verhaal dat begon in 2006. Zestien jaar later blijft ijskoningin Ireen Wüst een uitzonderlijke relatie smeden met de Olympische Spelen door alweer haar zesde gouden medaille in haar carrière te winnen. Ze is de eerste atleet met gouden medailles op vijf verschillende Olympische Spelen. Historisch!’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook The Guardian zag hoe Wüst zich de recordboeken in reed. ‘Ze was al de meest gedecoreerde schaatsster in de geschiedenis van de Winterspelen en nu staat haar totaal op twaalf medailles. Op het hoogste podium lijkt Wüst altijd weer te schitteren. De enorme omvang van haar prestatie moet nog tot haar doordringen. Het was voor het machtige Nederlandse team alweer de tweede gouden medaille bij het schaatsen en het team maakt zich op voor nog meer grote prestaties.’

‘Ireen Wüst schaatst zichzelf nog meer de legende in met een zesde gouden medaille’, koppen de zuiderburen van Sporza. ‘De carrière van Ireen Wüst leek de voorbije jaren een beetje in verval te geraken, wat niet onlogisch is op je 35ste, maar op de Olympische Spelen kan de Brabantse altijd iets meer.’

En ook buiten Europa is de prestatie van Wüst opgevallen: ‘Ireen Wüst gooide haar handen boven het hoofd en ze wist het: een nieuw olympisch record. Het moeilijkste moest toen nog komen: Miho Takagi. Maar terwijl Wüst naar de grond staarde en niet in staat was om te kijken, was Takagi langzamer. Daarmee werd de verbijsterende palmares van Wüst nog maar eens herschreven’, aldus The New York Times.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.