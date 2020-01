IOC acht Sapporo kansrijk voor Winterspelen 2030

,,Ik ben heel benieuwd naar hun plannen. Het bid van 2026 was al heel goed, dat van 2030 is nog beter, omdat de stad de infrastructuur aanpakt", aldus Bach. ,,Sapporo heeft ervaring in het organisten van grote evenementen en zij hebben hun professionalisme aangetoond door zo snel bij te springen in het organiseren van de olympische marathon bij de Spelen komende zomer in Tokio", aldus Bach.



Vanwege de verwachte hitte in Tokio is op last van het IOC de marathon verplaatst naar Sapporo, waar het veel koeler is in augustus. De stad organiseerde in 1972 al eens de Winterspelen.