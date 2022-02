IOC grijpt in: Belgische skeletonster mag na ‘mentale marteling’ quarantainehotel alsnog verlaten

Kim Meylemans, een rivale van Kimberley Bos, heeft haar quarantainehotel in Peking verlaten en is aangekomen in het olympisch dorp. De skeletonster zat enkele dagen in afzondering na een positieve test bij haar aankomst op de luchthaven in Peking, waar vrijdag de Olympische Winterspelen van start gaan. Ondanks drie negatieve testen moest ze toch opnieuw in quarantaine van de Chinese autoriteiten.

Meylemans kreeg eerder op woensdag het op het eerste gezicht verlossende nieuws dat ze haar quarantainehotel mocht verlaten na drie opeenvolgende negatieve coronatesten. Samen met het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ging ze ervan uit dat ze zou terugkeren naar de olympische cluster in Yanqing, maar dat bleek niet het geval. De skeletonster werd opnieuw in quarantaine geplaatst op een andere locatie waar ze gedurende zeven dagen twee keer per dag een pcr-test zou moeten afleggen. Ze mocht er wel trainen, maar geen contact hebben met anderen.

,,Dag iedereen, jullie hebben het nieuws gelezen dat ik uit het quarantainehotel mag komen”, begon Kim Meylemans eerder op de dag in een emotionele Instagrampost. ,,Dit zou betekenen dat ik naar het olympisch dorp zou mogen, maar ons vervoer ging naar een andere faciliteit. Dat is waar ik nu ben. Ik moet hier nog 7 dagen blijven, met twee pcr’s per dag en zonder contact met iemand anders.”

Ondertussen heeft Meylemans het quarantainehotel verlaten en is ze aangekomen in het olympisch dorp in Yanqing, zo bevestigt het BOIC. Ze is er dus toegelaten, ook dat was tot enkele uren voor haar nog onzeker. ,,Eerst en vooral bedankt voor alle steun”, liet de Belgische al weten op een Instagram-story. ,,Ik heb heel veel steun gekregen uit België. De video en de inspanningen van het BOIC hebben geloond, om 23.35 uur werd er op mijn deur geklopt en werd ik geëscorteerd naar het olympisch dorp. Ik zit nu in een geïsoleerde vleugel. Ik voel me veilig, en hier kan ik toch wat beter trainen.”

Toch is dit niet het einde van haar lijdensweg: de Belgische krijgt nog zeven dagen huisarrest, daarbovenop moet ze tweemaal per dag een pcr-test ondergaan. Dat vertelt Meylemans in een emotionele video. Tot grote woede ook van de moeder van de atlete. De 25-jarige vrouw zal er de komende zeven dagen verder opgevolgd worden onder het protocol voor risicocontacten. ,,Dit wil concreet zeggen dat ze zal mogen trainen op de piste, maar dit in afzondering. Ze zal in het dorp afzonderlijk verblijven in een eenpersoonskamer voor deze periode en tweemaal per dag getest worden”, aldus het BOIC.

