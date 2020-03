IOC wacht totdat het niet meer kan

Gisteren niet. Vandaag niet. Morgen niet. Volgende week niet, de week daarop ook niet en de week daarop evenmin. Ze kijken het nog wel even aan. Over een maandje zien ze wel weer verder. Tot die tijd: uitstel, uitstel, uitstel.



Over 121 dagen moeten in Tokio de Olympische Spelen beginnen. Overal op de wereld worden sporttoernooien geschrapt, maar het IOC en het Japanse organisatiecomité houden vooralsnog stug vol: alles op alles om de Spelen ‘gewoon’ door te ­laten gaan. Over plan B (uitstel) of plan C (afstel) wordt zo min mogelijk gesproken.