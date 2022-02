Irene Schouten vlaggendrager bij sluitingsceremonie: ‘Keuze tussen haar en Suzanne Schulting was eigenlijk niet te doen’

Irene Schouten is morgenmiddag de vlaggendrager bij de sluitingsceremonie van de Winterspelen. Dat maakte chef de mission Carl Verheijen vanmiddag bekend in Peking.

Irene Schouten was afgelopen weken - met Suzanne Schulting - één van de twee grote sterren van de Nederlandse olympische ploeg in Peking. Schouten won drie keer goud op de langebaan: op de 3000 en 5000 meter en vandaag op de massastart. Met ook nog een bronzen plak op de ploegenachtervolging (met Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Marijke Groenewoud) was ze de meest succesvolle deelnemer van TeamNL.

Shorttrackster Suzanne Schulting won in Beijing eveneens vier medailles, waarvan twee goud. Verheijen wilde kiezen uit Schulting, Schouten en Ireen Wüst, maar de Brabantse ging gisteren al naar huis. ,,Dat maakte het iets eenvoudiger", zei Verheijen, ,,maar ook de keuze tussen Suzanne en Irene was eigenlijk niet te doen. Ook hebben ze allebei hun eigen verhaal. Kortom: ze verdienen het wat mij betreft allebei om de vlag te dragen, maar voor de sluiting heb ik nu voor Irene gekozen.”

De sporters van TeamNL die nog in Peking zijn en een aantal begeleiders zullen morgen ons land vertegenwoordigen bij de sluitingsceremonie in het Vogelnest-stadion. Verheijen: ,,Het bijwonen van de sluiting van de Spelen is een memorabel moment dat maar voor weinigen is weggelegd. Ik hoop dan ook van harte dat onze sporters genieten van deze bijzondere belevenis en een herinnering voor het leven gaan meemaken.”

Na het goud van Schouten op de massastart, haar derde hoofdprijs in China, eindigt Nederland op zeventien medailles. Dat zijn er drie minder dan vier jaar geleden in Pyeongchang. Het aantal gouden plakken, acht, is wel hetzelfde als in Zuid-Korea. In de medaillespiegel staat Nederland nu vierde, maar China, Zweden en Rusland kunnen daar nog overheen.

