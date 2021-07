Jamaica heerst op koningsnummer 100 meter: goud, zilver en brons

Thom de Boer: Topzwemmer mét topbaan benut vakantieda­gen optimaal met finaleplek op 50 vrij

6:57 In het dagelijks leven heeft Thom de Boer (29) een topbaan in de financiële wereld. In olympisch Tokio is hij een topzwemmer die zondag in de finale van de 50 vrij staat. De Boer is voor niemand bang. ‘Behalve Dressel heb ik iedereen al een keer geklopt.”