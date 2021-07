Japanse autoriteiten komen TeamNL tegemoet: geïsoleerde olympiërs krijgen meer vrijheid

In het quarantainehotel verblijven onder anderen vier sporters en twee begeleiders van TeamNL, omdat ze tijdens de Olympische Spelen positief hebben getest op het coronavirus. Sportkoepel NOC*NSF diende bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een klacht in over de slechte omstandigheden in de inmiddels beruchte accommodatie. De Amerikaanse sportfederatie sloot zich bij het Nederlandse protest aan. Het NOC*NSF vroeg ook de Nederlandse ambassadeur in Japan om hulp.

Technisch directeur Maurits Hendriks vond de situatie in het quarantainehotel zeer zorgelijk en onacceptabel. ,,Het belangrijkste is dat de betreffende mensen op geen enkel moment daglicht mogen aanschouwen, ze mogen ook niet buiten luchten. Bovendien zijn er problemen met het eten, dat is heel Japans georiënteerd. We willen af van de kleine ruimtes. We zijn heel ongelukkig met de omstandigheden. En dan druk ik me heel timide uit.”

,,We hebben absoluut resultaat geboekt. Het IOC stond zeer open voor ons verhaal en handelde vrijwel direct,” betoogde Hendriks. “Er is bij ons grote bewondering voor de mentale weerbaarheid van de in het quarantainehotel verblijvende sporters en begeleiders, wij zetten ons graag voor hen in.” Hendriks is verheugd over de snelheid waarmee is gehandeld. ,,Daar zijn we ambassadeur Van der Vliet, de Japanse overheid en het IOC zeer erkentelijk voor.”