Jarige Sjoukje Dijkstra (80) schaatst in haar dromen nog steeds: ‘Dan gaat het altijd goed, vallen doe ik nooit’

Opnieuw gedonder in de tent bij olympische ploeg: ‘Daar gaan we weer, elke Spelen wéér een schaatsrel’

Nog geen meter geschaatst in Peking en de eerste schaatsrel is al een feit. Uitlatingen van Team Zaanlander, in de documentaire op de site van deze krant, zetten kwaad bloed bij bondscoach en collega’s. Bij aankomst in China moest er meteen een brand worden geblust. ,,Dit is niet waar je op zit te wachten, op dag 1 in het olympisch dorp.”

27 januari