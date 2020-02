Judobond wijst eerste judoka's aan voor Spelen

Voor wereldkampioen Van ’t End en De Wit wordt het hun tweede Olympische Spelen na die van Rio de Janeiro in 2016. Franssen, Tsjkadoea en Korrel bereiden zich voor op hun debuut. ,,We hebben als selectiecommissie gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in een vroeg stadium judoka’s aan te wijzen”, legt directeur topsport Tjaart Kloosterboer uit. ,,Het gaat nu om de gewichtsklassen waarin momenteel één judoka voldoet aan de internationale eisen en twee gewichtsklassen waarin weliswaar twee judoka’s op dit moment voldoen, maar de selectiecommissie en de coaches unaniem waren.”

Overige klassen

In de overige gewichtsklassen valt in mei een besluit. ,,Naast dat we kwalificatie proberen af te dwingen in de klasse -57 kg, hebben we nog in drie klassen een ongekende luxe om uit twee topjudoka’s te kunnen kiezen voor één startbewijs. Na de EK begin mei zullen we na overleg met de coaches de keuze maken,” vertelt Kloosterboer.