Juul Franssen in tranen na verloren bronzen strijd: 'Anti-judo heeft gewonnen’

Juul Franssen is er niet in geslaagd om een bronzen medaille te veroveren. In haar strijd met de Italiaanse Maria Centracchio (klasse tot 63 kilogram) bleek ze te passief. Dat leverde haar drie straffen op die haar de das om deden tijdens de 'golden score’. De 31-jarige judoka eindigde als vijfde en was erg emotioneel. ,,Dit is een enorm doffe dreun.”

,,Het anti-judo heeft gewonnen vandaag, in Japan nota bene. Dat doet zeer", zei Franssen na afloop van haar verloren bronzen strijd tegenover de NOS. ,,Dit is een enorm doffe dreun. Ik voelde mij zo goed en zo stabiel de hele dag. Dit was dé kans van mijn leven op olympisch eremetaal. Dat je dan vijfde wordt is heel pijnlijk. Topsport is gewoon keihard.”

Het raakte Franssen, helemaal toen ze begon over haar vader die eerder dit jaar een beroerte kreeg. Ze liet haar tranen de vrije loop. ,,Ik had zo graag willen laten zien wie Juul Franssen was. Het afgelopen half jaar heb ik ervaren dat sport niet het allerbelangrijkste is. Door de situatie van mijn vader was ik er extra op gebrand om die medaille te pakken. Dat is niet gelukt, maar ik ben wel trots dat ik hier sta en mijn droom om de Spelen te halen, heb kunnen verwezenlijken. Maar als je zó dichtbij bent, dan doet dat zeer. Een olympische medaille is niet iedereen zomaar gegeven.”

Volledig scherm Juul Franssen zoekt troost bij haar coach na het verliezen van de bronzen strijd. © ANP

Herkansing

Eerder op de dag had Franssen in de kwartfinales al verloren van de Française Française Clarisse Agbegnenou, de nummer 1 van de wereld en vijfvoudig wereldkampioene. Via de herkansingen hoopte de debutante zich alsnog van een medaille te verzekeren.

In de herkansing versloeg ze de Braziliaanse Ketleyn Quadros op ippon, maar in de bronzen strijd kwam Franssen dus te kort op eremetaal. Hierdoor lukte het haar niet om Anicka van Emden op te volgen. Zij pakte in de klasse tot 63 kilogram wel het brons, op de Olympische Spelen van Rio.

