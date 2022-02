Kimberley Bos met vertrouwen naar tweede skeletondag: ‘Je weet gewoon dat je fouten gaat maken’

VideoKimberley Bos staat na de eerste dag van het skeletontoernooi op de Olympische Spelen op de zesde plaats. De Nederlandse verbeterde zich na een tiende plaats in de eerste run (1.02,51) met 1.02,22 in de tweede run. Dat was goed voor de tweede tijd.

In het klassement zit Bos met een totaaltijd van 2.04,73 maar 0,39 seconde achter de leidster in de wedstrijd. Dat is de Australische Jaclyn Narracott, die na de tweede tijd in de eerste run derde werd in de tweede run (1.02,29). De Duitse Hannah Neise, die met 1.02,19 de snelste was in de tweede run, staat met 2.04,55 tweede in het klassement voor haar landgenote Tina Hermann. Die volgt met 2.04,57.

Bos kende een moeizame eerste run op de baan in het het Yanqing National Sliding Centre. In de tweede run wist de skeletonster weg te blijven van de kanten en leek ze bij een finish een stuk tevredener dan eerder op de dag toen ze hoofdschuddend van de slee stapte. Bos kijkt met vertrouwen uit naar de tweede dag van morgen, waarop de resterende twee runs op het programma staan. ,,Ik wil het iedere run een beetje beter doen en dat lukte. Dat is fijn.”

In de eerste run van de Nederlandse skeletonster zaten wat fouten, al ging het volgens haar best oké. ,,Ik maakte bovenin wat foutjes en dat kostte helaas heel veel tijd”, aldus Bos, die 1.02,51 klokte. ,,Die foutjes neem ik mee naar de volgende run en dat is goed gelukt.”

Daarin moest ze met 1.02,22 alleen de Duitse Hannah Neise met drie honderdsten van een seconde voor zich dulden. Bos klom in het klassement vier plaatsen. De Australische Jaclyn Narracott gaat halverwege aan de leiding.

Volledig scherm Kimberley Bos. © BELGA

Bos denkt dat constant presteren belangrijk is. Op die manier won ze dit seizoen al het wereldbekerklassement. Niemand gaat volgens de Gelderse vier perfecte runs neerzetten op de baan in het Yanqing National Sliding Centre. ,,Je moet hier op de Olympische Spelen dezelfde focus en routine hebben als in de andere wedstrijden. Je weet dat je fouten gaat maken. Het is zaak die zo snel mogelijk op te lossen als ze onderweg gebeuren. Zolang je maar zorgt dat je daarvan leert, zodat je het de volgende run beter doet. Dat is wat we de hele tijd proberen te doen.”

De 28-jarige Edese heeft naar eigen zeggen nog niet goed gekeken naar het klassement en hoe ze daarin staat in verhouding met haar concurrenten. Het verschil met de leidster is 0,39 seconde. ,,Eigenlijk ga ik daar straks ook niet naar kijken, want dat is niet relevant”, zei Bos kort na haar tweede run.

Bos is dit jaar de winnaar van de wereldbeker en het EK, maar volgens de 28-jarige Edese zijn er wel twaalf favorieten voor het goud. Het zijn de tweede Spelen voor de skeletonster. Bij de Spelen van Pyeongchang in 2018 eindigde ze als achtste.

Volledig scherm Kimberley Bos. © AP

