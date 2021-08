Kirsten Wild knokt zich naar brons op het omnium: ‘Echt heel gaaf’

,,Voor mijn gevoel kwam ik uit een kansloze positie en was brons het hoogst haalbare. Heel cool dat het gelukt is, heel gaaf", sprak Wild na afloop bij de NOS. ,,De afvalrace is normaal gesproken het onderdeel waar ik het meest stabiel scoor, daar maakte ik me niet druk om. Maar je knippert met je ogen en je ligt eruit. Ik ben dan wel een beetje een doemdenker en denk dat alles verloren is. Maar dit is waar we voor getraind hebben. Je denkt nog wel ergens: kan ik nog winnen? Maar die meiden zijn ook niet dom. Dit was dus het hoogst haalbare en ik ben er onwijs blij mee.”