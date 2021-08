Kirsten Wild zakt naar vijfde plek op het omnium na teleurstellende afvalrace

Kirsten Wild lag na twee onderdelen op medaillekoers op het omnium, maar na de afvalrace is de 38-jarige baanrensters afgezakt naar de vijfde plek in het klassement. Met alleen nog de puntenkoers voor de boeg is de achterstand op de Amerikaanse Jennifer Valente twintig punten.