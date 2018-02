Kramer kijkt alweer uit naar achtervolging

Ook zijn coach Jac Orie, die onthulde dat Kramer klaagt over zijn afzet aan de linkerkant, benadrukt dat de viervoudig olympisch kampioen volgens plan in actie komt op het teamonderdeel. ,,Daar maak ik me totaal geen zorgen om. Sven is meer dan goed genoeg voor de ploegachtervolging.''



Patrick Roest is de vierde (reserve)rijder van Oranje, dat verder aantreedt met Koen Verweij en Jan Blokhuijsen. Indien Roest, dinsdag verrassend winnaar van zilver op de 1500 meter, minimaal één keer in actie komt in het maximale aantal van drie races komt hij eveneens in aanmerking voor een eventuele medaille.



Sven Kramer komt tijdens de Spelen ook nog in actie op het onderdeel massastart. Dat wordt zaterdag 24 februari verreden.