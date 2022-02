Kritiek op China om keuze Oeigoerse vlamontsteekster: ‘Middelvinger naar rest van de wereld’

Concurren­te Kimberley Bos in tranen nadat ze weer in isolatie moet: ‘Weet niet of ik het aankan’

Het is hoogst onzeker of Kim Meylemans (25) over anderhalve week mee kan doen aan het olympische skeletontoernooi. De Belgische mag haar quarantainehotel in Peking weliswaar verlaten, maar wordt nu opnieuw zeven dagen afgezonderd.

2 februari