Krumins had olympisch startbewijs al in de la gelegd: ‘Dit plaatst alles in perspectief’

EK atletiek in Parijs

Toen de 33-jarige Krumins door de coronacrisis steeds meer voorgenomen stages en geplande wedstrijden in haar schema moest doorstrepen, liet ze al voorzichtig haar olympische startbewijzen thuis in een la glijden. ,,Nu heb ik die planning even weggelegd’’, zegt Krumins. ,,Ik train nog wel bijna elke dag in het bos hier om de hoek. Hopelijk komen er in de zomer nog wedstrijden aan, want eind augustus hebben we de EK atletiek in Parijs.’’

In de laatste vier maanden kreeg ze het flink voor de kiezen. In december was ze in Australië dat werd geteisterd door de ergste bosbranden in de geschiedenis en nu veroorzaakt het coronavirus een heuse pandemie. ,,The world is trying to send a message. Daar lijkt het bijna op. We willen altijd meer en meer en meer. Loop je een wedstrijd, wil je winnen. Dit plaatst alles in perspectief. Dat je dankbaar moet zijn als je gezond bent.’’