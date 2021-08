Laurine van Riessen na twee weken in ziekenhuis in Tokio eindelijk thuis: ‘Uiteindelijk mag ik niet klagen’

Nog voor haar langverwachte vlucht, vanuit de auto op weg naar het vliegveld in Tokio, vertelt Laurine van Riessen over de afgelopen twee weken die ze vooral in het ziekenhuisbed in Izunokuni doorbracht. Het is geen klaagzang, verre van zelfs. Ze is er prima verzorgd, zegt de vrouw die aan haar val op donderdag 5 augustus meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een klaplong overhield.