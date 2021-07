Leeuwinnen knallen bij debuut op Spelen meteen naar olympisch record

De Leeuwinnen wonnen woensdag de eerste groepswedstrijd met maar liefst 10-3 van Zambia. Nog nooit werd er dertien doelpunten gemaakt in een olympische voetbalwedstrijd. Sowieso scoorde een land nog nooit tien keer in één duel.

Vivianne Miedema scoorde vier keer voor Nederland. En ook dat is een record. Slechts Birgit Prinz ging de spits van Arsenal voor. De Duitse tekende in 2004 tegen China (8-0) ook voor vier treffers.

Miedema tekende voor rust voor de 1-0, de 3-0 en de 4-1. Na de pauze zorgde de doelpuntenmachine van Oranje ook nog voor de 7-1. Snel na haar vierde doelpunt werd de Drenthe gewisseld voor Lineth Beerensteyn. Miedema, topscorer allertijden van het Nederlands elftal, staat nu op77 doelpunten in het shirt van Oranje.

Oranje krijgt zaterdag naar verwachting aanzienlijk meer tegenstand van Brazilië, dat het toernooi ook begon met een klinkende zege, op China (5-0). Het land dat als eerste eindigt in groep F, gaat het in de kwartfinales opnemen tegen de nummer 2 van groep G. In die poule begonnen de Verenigde Staten, de favoriet voor het goud, met een verrassende nederlaag tegen Zweden (0-3).