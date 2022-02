‘Legende’ Ireen Wüst heeft aan aandacht geen gebrek: ‘Ik deel weer een badkamer, nu met Kjeld’

Door Lisette van der Geest



Ze hangt ontspannen over een hek in de catacomben van het schaatsstadion: Ireen Wüst, legende, zoals een handvol Chinezen haar de afgelopen dagen benadrukten. Dan voelt Wüst, de beste Nederlandse olympiër ooit, zich vooral ongemakkelijk. En zegt ze maar: ‘dankjewel’, voordat ze op snel met ze op de foto gaat.

Tegen het einde van haar carrière lijkt de aandacht voor haar het grootst. CNN kwam al langs, vanmorgen kwam ze via de televisie Chinese huiskamers binnen, ze sprak ook met de New York Times, waarin ze gevraagd werd de Nederlandse matrix voor het kwalificatietoernooi uit te leggen, een uitleg die ze toepasselijk eindigde met ‘it’s complicated’ en nu, deze vrijdagmiddag in de tunnel onder de ijsbaan krijgt ze een journalist van Sports Illustrated tegenover zich, die vraagt waarom ze straks toch stopt?

Ze is 35, prima leeftijd voor een schaatspensioen, maar wie haar uitslagen en tijden bekijkt weet dat ze nog wel even mee kan. Dat weet ze zelf ook. Ze vindt haar sport geweldig, nooit dacht ze: ik heb een sabbatical nodig, zoals andere schaatsers soms deden. Maar ja, ze is 35 en zou ooit graag kinderen hebben, vertelt ze. Dan is dit wel een leeftijd om een keer te stoppen. Ze gaat sowieso al langer door dan ze ooit gedacht had.



Het gaat goed met Wüst, vertelde ze kort daarvoor. Ze heeft het naar haar zin in het appartement in het olympisch dorp dat ze deelt met Kjeld Nuis en Femke Kok. Het komt een tikkeltje in de buurt van de Sotsji-vibe, haar succesvolste Winterspelen ooit, waar ze een appartement deelde met Koen Verweij. ,,Het komt een beetje op hetzelfde neer: ik deel weer een badkamer, maar nu met Kjeld.”

Ze vertelde al eerder: de vorm van Wüst ligt in een soort tunnel. In een focus die voor de wedstrijd begint. Nog een paar uur tot de opening. ,,Vanaf dan gaan de oogkleppen steeds verder dicht.”

Ze was gevraagd als vlaggendrager, na lang wikken en wegen sloeg ze de uitnodiging af. Meelopen met de ceremonie was in het verleden nooit mogelijk, wie op een van de eerste twee dagen op de Spelen al in actie moet komen, wordt dat verboden, vertelt ze. En zij moest door de 3000 meter altijd op de eerste dag, of anders wel op de tweede.

Nu rijdt ze geen 3000 meter, maar de 1500 meter is op maandag. ,,Ja, dacht ik, dat is natuurlijk een hele eer, maar dag 3.. ja, ik weet niet. Ik kom hier vooral om te presteren. Ook met corona dacht ik: het lijkt me gewoon verstandig het niet te doen. Dus ik dacht: ik ga voor de prestaties. Lekker in mijn bed liggen, de opening kijken, me voorbereiden. Ik heb natuurlijk wel het geluk dat ik ‘m in Pyeongchang bij de sluiting mocht dragen.”

Chill

Wellicht ziet ze het vuurwerk als het een beetje meezit vanuit haar appartement, zegt ze. Ze kijkt namelijk uit op het vogelnest. Dat afscheid, haar laatste Spelen, daar zijn anderen vooral mee bezig. Zij focust zich op de wedstrijden die komen. Op zo goed mogelijk zijn, in de hoop straks voor de vijfde Spelen op rij goud te winnen - het zou haar zesde worden in totaal. ,,Ik heb niks te verliezen, dat is wel chill.”

Tegelijkertijd waakt ze voor te veel relativeren. ,,Als ik aan de start sta, sta ik wel aan de start om te winnen en om de beste race neer te zetten. Als het dan niet lukt, zal ik zeker wel balen. Absoluut.”

Een legende wordt ze al genoemd, dat zal sowieso niet veranderen. Het ongemak dat daarop volgt waarschijnlijk ook niet. ,,Dat is een beetje on-Nederlands natuurlijk, dat hebben wij helemaal niet.”

