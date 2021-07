LIVE | Hockeyers op achterstand tegen België, Schoon en Stam verliezen van wereldkampioen

Wegwedstrijd LIVE | Kopgroep van acht renners pakt 11 minuten voorsprong op peloton

5:33 Amper zes dagen na de finish op de Champs-Élysées start een groot deel van het Tourpeloton alweer in een snikheet Japan. Met ook nog eens een zwik toppers zoals Tom Dumoulin die de grote ronde niet reden. De koers gaat om 04.00 uur van start. De finish wordt rond 11.15 uur verwacht. Volg de belangrijkste ontwikkelingen in de koers hieronder via ons liveblog.