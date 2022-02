LIVE | Irene Schouten en Marijke Groenewoud gaan voor goud, Bart Swings schrijft historie

VIDEO Toch een medaille voor Melissa Peperkamp, de enige olympiër uit de Achterhoek: ‘Mooi met dat roze, mijn lievelings­kleur’

ZELHEM - Met trekkers, fakkels en muziek is snowboardster Melissa Peperkamp groots onthaald in haar thuisdorp Zelhem. Peperkamp, de enige Achterhoekse olympiër in Beijing, werd in de bak van een hoogwerker de laatste meters terug naar huis gereden.

18 februari