LIVE | Michelle Dekker in actie, Kjeld Nuis verdedigt titel op de 1500 meter

Samenvatting Zilver voor Suzanne Schulting na prachtig duel: ‘Het voelt als goud verliezen’

Suzanne Schulting heeft na een prachtig gevecht op de 500 meter een zilveren medaille veroverd. De 24-jarige shorttrackster moest in de finale alleen haar meerdere erkennen in haar Italiaanse aartsrivale Arianna Fontana. Het is de eerste medaille voor Schulting op de Winterspelen in Peking, nadat ze zaterdag nog ten val kwam op de gemengde aflossing.

7 februari