LIVE | Nederlandse handboogschutters strijden tegen Turkije om finaleplek

Weer besmetting bij TeamNL: ook voor Florijn zijn Spelen ‘in één klap voorbij’

23 juli Roeier Finn Florijn is positief getest en in quarantaine gegaan. De skiffeur kwam vrijdag nog uit in de heats van de skiff en plaatste zich voor de herkansing, maar kan zijn toernooi niet vervolgen. Hij moet 10 dagen in quarantaine. De medische staf van TeamNL brengt binnen de protocollen van Tokio 2020 de close contacts in beeld.