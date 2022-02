LIVE | Nederlandse sporters in stadion voor openingsceremonie, Jax Nuis (5) zit al klaar

Stephanie (30) werd wakker met een koude voet en eindigde bijna volledig verlamd in het ziekenhuis

Stephanie is 28 als het noodlot toeslaat. Ze wordt wakker en bekijkt haar voet, die plotseling helemaal paars is geworden. Het blijkt het startsein voor een verschrikkelijke periode, waarin ze maandenlang in het ziekenhuis ligt en verslaafd raakt aan medicatie. ,,Ik had het gevoel dat Chantal Janzen vanaf de TV naar me keek, zo gek was ik geworden.”

