LIVE | Topdag Van Dam, Marijne grijpt met India naast het brons

Hockey­sters overtuigen zelfs bij gevoelstem­pe­ra­tuur van 42 graden: ‘Niet te veel aan denken’

4 augustus Eigenlijk was het gek, een halve finale Nederland-Groot Brittannië om 10.30 uur lokale tijd. Midden in de nacht in beide landen, relatief weinig tv-kijkers dus, en snikheet in Tokio. In het Oi Hockey Stadium liep de gevoelstemperatuur op naar 42 graden. Oranje had er geen last van, won overtuigend met 5-1 en staat voor de vijfde keer op rij in de olympische finale.