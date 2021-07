LIVE | Triatlon bezig, hockeysters vroeg aan de bak, Kamminga jaagt op medaille bij 100 meter schoolslag

Op de derde dag van de Olympische Spelen komen weer veel Nederlanders in actie. Zo spelen de hockeysters in de nacht tegen Ierland en maken de waterpolosters in de ochtend hun opwachting. Verder strijdt Arno Kamminga vannacht op de 100 meter schoolslag om de medailles. Volg alle ontwikkelingen van onze olympiërs in ons liveblog.