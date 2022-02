LIVE | Van der Poel verpulvert tijd Roest en Bergsma met sensationeel wereldrecord

Dopingrel in Peking: IOC in beroep tegen vrijspraak van in december betrapte kunstrijd­ster Valieva

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat in beroep tegen de vrijspraak van kunstrijdster Kamila Valieva. De 15-jarige Russische legde 25 december bij het Russisch kampioenschap in Sint-Petersburg een dopingtest af waarvan pas begin deze week bleek dat die een positieve uitslag had. Het nationale dopingagentschap in Rusland legde haar in eerste instantie een voorlopige schorsing op, maar hief die al snel weer op.

