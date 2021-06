Marathonlopers Choukoud en Van Nunen aangewezen voor Spelen

Bij de mannen hadden zes atleten voldaan aan de limiet. Daartoe behoorden ook Björn Koreman en Frank Futselaar. Abdi Nageeye was als snelste van de seizoensranglijst automatisch geselecteerd. ,,In de zorgvuldige afweging van factoren zoals de omstandigheden waaronder de prestatie is geleverd en de prestatieontwikkeling van de atleten, is geen aanleiding gevonden om af te wijken van de volgorde op de seizoensranglijst”, zegt de Atletiekbond is een reactie.