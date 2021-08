Martina neemt met diskwalificatie afscheid van vijfde Spelen: ‘Als ik miljonair word, zie je mij in Parijs’

Nota bene slotloper Churandy Martina, de meest ervaren sprinter, ging in de fout. Hij vertrok te vroeg van zijn plek en was al buiten het wisselvak toen hij nog steeds het stokje niet in handen had. Daarmee komt er een triest afscheid van de goedlachse atleet van Curaçao, die aan zijn vijfde Spelen deelnam. ,,Wij moeten alles tot in de puntjes goed doen", zei hij tegenover de NOS. ,,Ik baal wel dat het dan zo eindigt. Maar we hebben ons best gedaan. Misschien was ik te vroeg vertrokken, het voelde niet zo. De beelden moeten we terugkijken.”

Volledig scherm Churandy Martina baalt van de uitschakeling. © Pro Shots / Thomas Bakker Joris van Gool was de startloper, Taymir Burnet de tweede man en Chris Garia derde loper. Hij probeerde het stokje aan Martina over te geven, maar kreeg het niet voor elkaar. Het trio applaudiseerde nog voor de prestatie van de afzwaaiende Martina, die volgend jaar nog mee wil doen op het WK in Amerika. ,,Churandy is een inspiratie voor ons allemaal en heeft een van de meest bijzondere sportprestaties neergezet die ik heb gezien. Ik hoop op mijn 37ste ook nog op de Spelen te staan.”

Voor Martina waren de vijfde Spelen zijn laatste. Of niet soms? ,,Als ik miljonair word en niks meer hoef te doen, dan zal je mij misschien nog in Parijs zien", antwoordde hij met een knipoog. Dan is hij 40 jaar oud.

Volledig scherm Christopher Garia en Churandy Martina met een foute wissel tijdens de eerste rond van de 4x100 meter mannen in het Olympisch Stadion tijdens het atletiektoernooi van de Olympische Spelen in Tokio. © ANP

Nipt naar finale

Nadine Visser, Dafne Schippers, Marije van Hunenstijn en Naomi Sedney liepen 42,81 seconden en eindigden als vijfde in de serie. Dat het moeizaam ging, kwam vooral door de eerste wissel. Die verliep niet vlekkeloos waardoor het kwartet tijd verloor. Maar de schade bleef beperkt. ,,Normaal wisselen we pas op het rechte stuk, nu in de bocht. Dat was een stuk moeilijker waardoor ik veel moest inhouden. Het kan dus allemaal nog wat scherper en sneller. Dit was geen perfecte race. Er zat een engeltje op mijn schouder, want ik was net te vroeg weg.”

Volledig scherm Dafne Schippers geeft het stokje door aan Marije van Hunenstijn. © Pro Shots / Thomas Bakker In de serie daarna liep het Chinese viertal langzamer dan Nederland, terwijl het kwartet als derde eindigde. Visser, Schippers, Van Hunenstijn en Sedney kwalificeerden zich op basis van hun tijd als zevende team voor de finale, die vrijdagmiddag 15.30 uur wordt gelopen.



De 42,81 was langzamer dan het Nederlands record van 42,04 uit 2016, waarmee de ploeg destijds in Amsterdam de Europese titel veroverde. Op de Spelen van Rio in 2016 ging het mis in de series bij een wissel tussen startloopster Jamile Samuel en Schippers. Samuel ontbrak in Tokio in de series vanwege een hamstringblessure.

,,Het was onnodig spannend en krapjes. Maar we staan er, in de finale”, zei Nadine Visser bij de NOS. Naomi Sedney vulde haar aan: ,,Ik ben best wel trots op ons. We hebben geen makkelijk jaar gehad en hebben het toch wel geflikt met zijn vieren.”





