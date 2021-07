Medaille binnen voor Nouchka Fontijn, nu tegen haar grote rivale: 'Blijft altijd koeltjes tussen ons’

Door Rik Spekenbrink



Ze zeggen ‘hoi’ en ‘succes’ tegen elkaar. Meer niet. Maar dat is al twee woorden meer dan een tijd lang het geval was. Nouchka Fontijn en Lauren Price worden geen vriendinnen meer, nadat de vrouw uit Wales in 2019 met succes protest aantekende na de door haar eigenlijk verloren WK-finale in Rusland. Fontijn dacht ongeveer een uur dat ze had gewonnen, maar werd door de jury alsnog als verliezer aangewezen. De prijsuitreiking sloeg ze over.



Vrijdag treffen de twee elkaar weer, in de halve finale van het olympisch bokstoernooi in de Kokugikan Arena, de worsteltempel van Tokio. Fontijn rekende vandaag in de kwartfinale af met de Canadese Tammara Thibeault. Na een voorzichtige start verloor ze de eerste ronde, maar repareerde dat in deel twee en drie.