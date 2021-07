Merkwaardige blunder hockeyers in verloren kraker met België

VideoDe Nederlandse hockeyers zijn niet goed begonnen op de Olympische Spelen. In het eerste pouleduel was België met 3-1 te sterk bij een temperatuur van 32 graden in Tokio.

Nederland kwam via de Rotterdamse routinier Jeroen Hertzberger (35) nog wel op voorsprong aan het begin van het derde kwart, maar daarna was het Alexander Hendrickx die de hoofdrol pakte. Met twee rake pogingen uit strafcorners en een rake strafbal zorgde hij voor de drie Belgische treffers. Hendrickx, uitkomend voor Pinoké uit Amstelveen, maakte zijn doelpunten in een tijdsbestek van vier minuten. Hij benutte in de 41e minuut een strafcorner en verzilverde in de 44e minuut een strafbal. In de 45e minuut scoorde de Belg opnieuw uit een strafcorner.

Volledig scherm Alexander Hendrickx maakte de drie Belgische treffers. © BELGA

Op de fraaie openingstreffer van Hertzberger na, maakte Oranje een matige indruk. Nederland was onvoldoende bij de les. Dat bleek ook in het vierde kwart toen de scheidsrechter doorkreeg dat Nederland met een speler te veel op het veld stond. Dat was toch wel pijnlijk op zo’n mooi podium als dat van de Spelen. Aanvoerder Billy Bakker moest voor straf vijf minuten naar de kant.

De nederlaag van Oranje hoeft geen grote gevolgen te hebben. De beste vier ploegen van twee poules van zes gaan naar de kwartfinales. Nederland speelt in de groepsfase nog tegen Duitsland, Canada, Groot-Brittannië en Zuid-Afrika. Normaal gesproken mag Nederland weinig problemen met Canada en Zuid-Afrika hebben.

Oranje, de olympisch kampioen van 1996 en 2000, snakt naar een goed resultaat op de Spelen. De vierde plaats van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was er een om snel te vergeten. De Europese titel van begin vorige maand was een opsteker, maar in Tokio moet het gebeuren voor de ploeg van bondscoach Max Caldas.

België, de regerend wereldkampioen, pakte tijdens de vorige Spelen zilver. De ‘Red Lions’ verloren vorige maand in de halve finale van het EK van Oranje na shoot-outs. Na reguliere speeltijd hadden beide ploegen tweemaal gescoord.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.