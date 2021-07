Miscommunicatie en onderschatting: Vos wist dat Kiesenhofer vooruitreed, Van der Breggen niet

videoMarianne Vos wist in tegenstelling tot Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen wél dat er nog iemand vooruit was in de wegwedstrijd bij de vrouwen. Anna Kiesenhofer was namelijk nog niet ingehaald en pakte dus de gouden medaille terwijl Van Vleuten dacht dat zij zelf goud pakte .

• Lees hier de reactie van Annemiek van Vleuten Kiesenhofer maakte deel uit van de kopgroep die ruim tien minuten voorsprong kreeg van het peloton. Toen de Poolse Anna Plichta en de Israëlische Omer Shapira waren ingerekend door het peloton dachten Van Vleuten en Van der Breggen dat er gestreden zou worden om het goud: ,,We pakten de andere vrouwen terug en dachten voor de winst te rijden, maar uiteindelijk is dat niet zo. Dat is heel jammer. Wij wisten gewoon niet dat die Oostenrijkse nog alleen aan de leiding reed. Wij kregen de informatie door dat de Poolse de laatste was die was bijgehaald. Vanaf toen zijn we op zich goed gaan koersen, want die late aanval van Annemiek op het circuit hadden we goed voorbereid", zei Van der Breggen.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten en Anna Kiesenhofer. © Pim Ras Fotografie

Maar in tegenstelling tot Van der Breggen wist Vos wél dat er nog iemand vooruit reed, zo geeft ze aan bij Radio 1: ,,Er waren er nog drie vooruit en we rekenden er twee in. Dus ik wist dat er nog eentje voor zat. Ik denk een onverwachte winnares, maar een ontzettend sterke wedstrijd van haar. We kwamen dichtbij, maar de kracht van Kiesenhofer hebben we onderschat. Of ik haar kende? Ja, van naam wel. Het was lastig met de communicatie, maar dat weet je van tevoren. Zonder oortjes moet je het doen met de informatie vanaf de kant. Achteraf is het makkelijk en had je het anders gedaan, dat is duidelijk.”

In hoeverre de Nederlandse wielrensters een fout hebben gemaakt? Van der Breggen: ,,Ik ken haar eigenlijk niet, dus we hebben haar flink onderschat. Maar in hoeverre kun je iets fout doen als je iemand niet kent? We rijden in deze koers zonder oortjes, dus we zijn afhankelijk van de informatie die we vanuit de ploegleiderswagen horen, maar in de finale laat je je niet meer afzakken tot de auto's. Ook de borden met de tijdsverschillen aan de kant gaven onduidelijke informatie. Ik zag alleen maar de rugnummers staan, maar ik had de namen die erbij horen niet uit mijn hoofd geleerd. Eigenlijk moet je tellen hoeveel rensters je inhaalt. Ik heb geprobeerd te tellen en dacht dat we iedereen hadden teruggepakt. Ik zag 1.35 minuut op het bord staan en dacht: dit kunnen we nog halen. Maar het bleek het verschil tussen Kiesenhofer en de achtervolgsters te zijn.”

,,Het is een mooie zilveren medaille voor Annemiek en ik denk dat ze daar van gaat genieten, maar het is ook wel een beetje zuur”, sluit Van der Breggen af.

Coach

Bondscoach Loes Gunnewijk erkende ook dat er veel miscommunicatie was: ,,We kregen in de auto vanuit de koers weinig informatie door en op veel plekken was het ook niet mogelijk nog iets aan de rensters door te geven. We hebben geen oortjes en in die laatste ronde over het circuit konden we er met de auto niet meer bijkomen. Ik kreeg toen pas in de gaten dat het voor de rensters niet duidelijk was dat er nog iemand vooruit was”, zei de bondscoach.

Ze wilde niet ingaan op de vraag hoe het nou kon dat de rensters niet op de hoogte waren van het feit dat een Oostenrijkse wielrenster 4 minuten voorsprong had met nog 10 kilometer te fietsen. ,,Ik wil het daar nog met de meiden over hebben. We moeten dit analyseren. Vooraf hadden we wel een tactiek besproken. Er mocht best een groepje wegrijden, maar op de klim naar Doshi Road zouden wij de koers zwaar maken om de groep kleiner te maken en daarna de situatie opnieuw inschatten. Dat deden we ook, maar de vluchters hadden veel meer voorsprong dan de bedoeling was en die Oostenrijkse bleek ook nog eens goed te kunnen doortrappen. Dat verschil is niet goed doorgekomen.”

Er waren volgens Gunnewijk afspraken gemaakt binnen de ploeg over hoe groot de voorsprong maximaal mocht worden van een vluchtgroep. Hoeveel wilde ze niet zeggen, maar 10 minuten was in elk geval te veel. ,,Toch is het niet zo zwart-wit. De situatie in de koers bepaalt ook wat de rensters doen. Achteraf weet je hoe het anders had gemoeten, maar ik weet wel dat we hier de sterkste renners aan de start hadden.”

