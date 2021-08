Na bevestiging van de coach weet Van Duijn pas dat ze in de finale staat: ‘Hij keek heel verbaasd’

Het is schoonspringster Celine van Duijn net gelukt door te dringen tot de finale op de 10-metertoren. Ze eindigde in de halve eindstrijd als tiende. Een plek bij de beste twaalf was nodig voor een finaleplaats. In totaal stonden er achttien schoonspringsters in de halve finale.

De 28-jarige Van Duijn kwam na vijf sprongen uit op een puntentotaal van 306,45. Van Duijn begon moeizaam met een score van 56,00, maar klom in het klassement door scores van 59,45, 65,60, 63,00 en 62,40. Een dag eerder kwam de Amersfoortse in de voorronde uit op een totaal van 306,80. Het bereiken van de finale maakte emoties los bij de Nederlandse. ,,Ik heb altijd gedroomd van een finaleplaats. Het was heel spannend”, zei Van Duijn bij de NOS.

Ze dacht dat ze de finale niet had gehaald. ,,Na mijn laatste sprong zei ik tegen mijn coach Edwin Jongejans: dit is niet genoeg hé? Toen keek hij me verbaasd aan en zei hij dat het wel zo was Daarom ben ik zo opgelucht. Het zorgde best voor waterige ogen, toen ik het had gehaald. Het is gelukt, heel vet.”

Van Duijn had tijdens de wedstrijd geen flauw idee of ze op schema lag voor een plek in de finale. ,,Ik krijg niks mee van de stand. Ik weet inmiddels dat ik daar het sterkst mee spring, door puur met mezelf bezig te zijn. Ik heb geen idee waar ik sta”, aldus Van Duijn. ,,Via de speakers hoor je de scores van anderen globaal voorbijkomen. Maar ik heb een koptelefoon bij me en lees tussen de sprongen door een tijdschriftje, nu heb ik de Linda mee.”

Finale donderdag (08.00 uur)

De Chinese Quan Hongchan plaatste zich met het hoogste puntentotaal voor de eindstrijd. Ze kwam uit op 415,65. De finale is donderdag om 08.00 uur Nederlandse tijd. ,,Ik ga niet te kritisch naar mijn sprongen kijken, want dan wil ik het té goed doen. Ik ga er juist met een nuchtere blik naar kijken, mijn best doen en een mooie wedstrijd neerzetten. Als ik dan achtste wordt of twaalfde: ik ben al tevreden dat ik hier sta.”

Volledig scherm © Pro Shots / George Deswijzen

