Na schaatsshow laat Nils van der Poel iedereen met vragen achter

Podcast Hallo Peking | Kjeld Nuis: 'Ik moet nu Nieuwe Buren kijken met Femke en Ireen’

Elke middag blikken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam vanuit Move Amsterdam terug op de olympische dag in Peking. Vandaag dag 6: Irene Schouten verovert bijna moeiteloos haar tweede gouden medaille, even bijkletsen met Kjeld Nuis, een kleine update over de schandalen en estafette rodelen is het nieuwe ‘te land, ter zee en in de lucht’.

10 februari