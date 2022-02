‘Nederland miste finaleplek door tragere helm, commerciële belangen zijn meegewogen’

Omstreden Kamila Valieva (15) schittert ondanks emoties in korte kür

De commotie rond haar positieve dopingtest heeft kunstrijdster Kamila Valieva niet meegenomen naar het ijs. De 15-jarige Russin liet een foutloze korte kür zien in het Capital Indoor Stadium. Gracieus en ogenschijnlijk kalm bewoog ze zich door de piste en kreeg een waardering van 82,16 punten. Het was de beste score van de 30 schaatssters en start donderdag in de vrije kür als favoriete voor het goud.

16:24