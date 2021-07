Nederland voorkomt blamage tegen ‘hockeydwerg’ Zuid-Afrika en boekt eerste groepszege

Nederland moest aan de bak tegen Zuid-Afrika om niet na twee groepswedstrijden al in de problemen te komen. Door de 3-1 nederlaag tegen België moest er van 'hockeydwerg’ Zuid-Afrika gewonnen worden, maar de start was bedroevend. Al na 62 seconden maakte Mustapha Cassiem namens de Zuid-Afrikanen de openingstreffer. Tien minuten later maakte zijn broer Dayaan Cassiem na een fout van Mink van der Weerden zelfs de 0-2.



In het tweede kwart was het spelbeeld niet veel anders. Sterker nog: Zuid-Afrika wist de voorsprong zelfs te vergroten. Eerst keerde doelman Pirmin Blaak nog de inzet van Nick Spooner, maar op het snoeiharde schot van dichtbij van Tevin Kok had hij geen antwoord. Het was wachten op een reactie van de Nederlandse hockeyers. Die kwam er via Mirco Pruyser, die met zijn backhand de bal vol frustratie de bal in het doel schoot en met een luide schreeuw de aansluitingstreffer vierde.

Vlak voor het einde van het tweede kwart maakte Thijs van Dam uit een frommelgoal de 2-3. Hij deed dat op het moment dat de Zuid-Afrikanen met een mannetje minder op het veld stonden. Hoewel Nederland dus met een achterstand de kleedkamer opzocht, kwam de ploeg van Max Caldas wel beter in de wedstrijd. Dat spelbeeld veranderde in de tweede helft niet. Jeroen Hertzberger kreeg in het derde kwart een grote kans om de gelijkmaker te maken, maar de strafbal wist hij niet te benutten en schoot hij hoog over. Tot groot geluk van de Rotterdammer maakte Thierry Brinkman amper een minuut later alsnog gelijk.

In het laatste kwart was het verzet van Zuid-Afrika gebroken. Helemaal nadat Brinkman vanaf de stip in tegenstelling tot Hertzberger wel wist te profiteren van het buitenkansje en de 4-3 op het bord zette. Zeven minuten voor tijd maakte Pruyser van dichtbij een einde aan alle onzekerheid door op aangeven van Brinkman de 5-3 binnen te glijden.

Dinsdag komt Nederland opnieuw in actie, dan is Canada om 13.45 uur Nederlandse tijd de volgende tegenstander in de groep. Daarna volgen ontmoetingen met Groot-Brittannië en Duitsland. Oranje werd in 2000 voor de laatste keer olympisch kampioen. Wel werd Nederland onlangs in Amstelveen Europees kampioen.

