Nederlandse dressuurploeg vijfde, goud voor Duitsland

Van Baalen kwam met Go Legend op het Equestrian Park van Tokio tot een score van 71,201. Minderhoud met Dream Boy, gestart in de tweede groep, kreeg 76,353 achter zijn naam. Gal liet 2628.5 noteren. Gal slaagde er in de avondsessie niet in Nederland nog een plaatsje te doen stijgen. In Rio eindigde het team nog als vierde. Het goud was voor Duitsland, voor de negende keer sinds 1984. Alleen Groot-Brittannië wist in 2012 in het eigen Londen de Duitse overheersing te doorbreken.