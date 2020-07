NOC*NSF: zorgen om wedstrijdkalender en olympische kwalificaties

Met nog een jaar te gaan tot de Olympische Spelen, is er voor atleten en coaches te veel onduidelijkheid over de route naar Tokio. Dat zei technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF vanmiddag op een persbijeenkomst op Papendal.

Dat het, met de nog altijd levendige coronapandemie, onduidelijk is of mondiale (kwalificatie)toernooien het komend jaar doorgaan, is niet vreemd. Maar Maurits Hendriks vindt dat er vanuit het IOC snel een plan B moet komen. ,,Hoe gaan de kwalificaties voor Tokio eruitzien als er geen internationale wedstrijden meer gehouden kunnen worden? Dat alternatief had er al moeten zijn”, vindt Hendriks. ,,Ik heb daar eerlijk gezegd geen verontrustende sporters over gehoord. Die hebben allemaal hun plan voor dit jaar klaar en focussen zich op zaken binnen hun invloedssfeer. Daar word ik op zich blij van. Maar mij baart het wel grote zorgen. Het uitgangspunt van een kwalificatiewedstrijd is dat de hele wereld bij elkaar komt en iedereen even goed voorbereid is.” En dat zal nog niet zo eenvoudig zijn.

Op Papendal heerste optimisme. De Spelen zijn een jaar uitgesteld, dat biedt voor atleten de kans om nóg beter te worden, zo klonk het. En TeamNL is, zo vertelde Hendriks, door de gezondheidscrisis alleen maar hechter geworden de afgelopen tijd. Maar het was de ‘TD’ uiteraard niet ontgaan dat er een hoop gaande is in de (sport)wereld. Corona gaat hoe dan ook voor een versoberde Olympische Spelen zorgen.

Daarnaast leeft het racismedebat ook in de sport, bijvoorbeeld rond de vraag hoe atleten straks in Japan de kans krijgen zich te uiten. ,,Ik krijg daar juist power van”, zei Hendriks. ,,Zo veel sporters hebben zich nu uitgesproken en hun voorbeeldfunctie getoond.” Wel geschrokken was de voormalig hockeycoach van het recente rapport van Human Rights Watch over ernstige misstanden in de Japanse sport. Jonge atleten zijn op grote schaal geestelijk en fysiek mishandeld. ,,Er spelen veel maatschappelijke thema’s, dat klopt.”

Maar over het scenario dat de Olympische Spelen definitief niet door kunnen gaan, toch zeker niet ondenkbaar, wenste Hendriks niet te speculeren. ,,Daar blijf ik weg van. Ze gaan door tot ze niet doorgaan. En als ze niet doorgaan, hebben we in 2024 de Spelen van Parijs.”

Ondertussen werkt het IOC diverse scenario’s voor Tokio2021 uit. De komst van een vaccin is uiteraard van groot belang voor hoe de Spelen straks worden ingericht. Hendriks: ,,Vragen die ik heb: kunnen sporters nog met zijn tweeën op een kamer? Wordt het olympisch dorp straks een quarantainegebied? Kunnen er wel 15 duizend atleten komen, of niet? Wie mag er straks afreizen, behalve de atleten zelf?” Voor antwoorden is het nog te vroeg.

De persbijeenkomst, in witte tenten naast de BMX-baan op Papendal, begon met een moment stilte voor de onlangs overleden rolstoelbasketballer Marc de Hond, judoka Ilona Lucassen en shorttrackster Lara van Ruijven. Daarna vertelden chefs de mission Esther Vergeer en Pieter van den Hoogenband hoe zij het nieuws over het uitstel van de Spelen hadden ervaren. ,,Ik heb veel gesprekken met atleten gevoerd”, vertelde Vergeer, die zelf eerder vandaag goed nieuws had over haar gezondheid. ,,De één ziet het als een kans. De ander worstelde met de vraag: kan ik dit nog een jaar volhouden? Sommigen had ik anderhalf uur aan de telefoon. Heel leerzaam en interessant, maar soms ook lastig. Maar ik heb groot vertrouwen in het Nederlands team dat straks naar Japan afreist.”